Вступление в РПО!!!

02/22/2017 12:03
Europe/Moscow

Вступление в РПО!!!
 
Уважаемые коллеги!
 
Приглашаем Вас стать членом Российского психологического общества!
 
 
Российское психологическое общество является единственной российской официальной профессиональной организацией, признаваемой Европейской федерации психологических ассоциаций и Международным союзом психологических наук при ЮНЕСКО, что дает право членам РПО участвовать в работе этих организаций, входить в соответствующие профессиональные секции, участвовать в международном конгрессе психологии, европейском конгрессе психологии.
 
По вопросам вступления обращаться с 9 до 16 по пн. в а.236 к Скиртач Ирине Анатольевне ( Limpopo-is@yandex.ru )
 
В Российское психологическое общество необходимо в электронном виде (по электронной почте по адресу regrpo@gmail.com ) прислать следующий пакет документов:
 

  1. Анкета члена РПО, заверенная подписью руководителя регионального отделения .
  2. Заявление о вступлении в РПО (пишется от руки).
  3. Две рекомендации от членов РПО (в свободной форме)
  4. Квитанция об оплате членских взносов
  5. Ксерокопия паспорта гражданина РФ, ксерокопии сертификатов, указанных в анкете члена РПО.
  6. Фото в электронном виде, для членского билета (разрешение 300 px/дюйм, 1000px X 1000px, расширение jpg )

Все документы в отсканированном виде на каждого члена РПО высылаются отдельным архивом (в отдельной папке) на адрес regrpo@gmail.com., Limpopo-is@yandex.ru  Все анкеты также высылаются в формате Word.
 
 
  Оплата членства за 2017 год составляет - 2000 рублей.
 
Скачать пакет документов можно на официальном сайте www.psyrus.ru или сайте Ростовского регионального отделения РПО www.rpo.sfedu.ru
 