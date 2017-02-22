- 04.03.2014 состоялся вебинар секции РПО «Психология творчества и одаренности».
- 10 апреля в истории психологии
- 11 апреля в истории психологии
- 12 апреля в истории психологии
- 12-ый международный междисциплинарный конгресс «НЕЙРОНАУКА ДЛЯ МЕДИЦИНЫ И ПСИХОЛОГИИ» (5-11 июня 2016)
- 13 апреля в истории психологии
- 13 июля в истории психологии
- 13th European Conference on Psychological Assessment in Zurich, Switzerland
- 14 апреля в истории психологии
- 15 апреля в истории психологии
- 15 июля в истории психологии
- 15-Й ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНГРЕСС ПО ПСИХОЛОГИИ 2017
- 16 апреля в истории психологии
- 16 июля в истории психологии
- 17 апреля в истории психологии
- 17 июля в истории психологии
- 18 апреля в истории пихологии
- 19 апреля в истории психологии
- 20 апреля в истории психологии
- 20 июля в истории психологии
- 21 апреля в истории психологии
- 22 апреля в истории психологии
- 22 мая в истории психологии
- 23 апреля в истории психологии
- 23 мая в истории психологии
- 24 апреля в истории психологии
- 24 апреля. XVIII Клинические Павловские чтения "Боль душевная и боль физическая - Псюхе & Сома"
- 24 мая в истории психологии
- 24 сентября 2013 года не стало БОРИСА ДМИТРИЕВИЧА КАРВАСАРСКОГО
- 25 мая в истории психологии
- 26 мая в истории психологии
- 8 июля в истории психологии
- 9 апреля в истории психологии
- IV Международная научно-практическая конференция «Воспитание и обучение детей младшего возраста»
- V МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС ПАМЯТИ А.Р. ЛУРИЯ «ЛУРИЕВСКИЙ ПОДХОД В МИРОВОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ», 13 – 16 ОКТЯБРЯ 2017, Г. ЕКАТЕРИ
- V Международная научно-практическая Бехтеревская конференция в Казани
- VI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ЧЕЛОВЕК И МИР: МИРОСОЗИДАНИЕ, КОНФЛИКТ И МЕДИАЦИЯ В ИНТЕРКУЛЬТУРНОМ МИРЕ»
- VI Международная научно-практическая конференция "Воспитание и обучение детей младшего возраста"
- World Mental Health Day
- XVI Европейский психологический конгресс
- on-line трансляция вебинара межрегиональной секции РПО «Психология творчества и одаренности» 4 марта 2014 года с 14-00 до 16-00
- «Психология XXI века: российская психология в контексте мировой науки» 19 – 21 апреля 2016 года
- В 2019 году состоится Европейский психологический конгресс в Москве
- В среду 22.02.2017 в 11.00 состоится общее собрание членов ростовского отделения РПО.
- ВСЕРОССИЙСКИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 5-7 октября 2017 года
- Всемирный день Психолога 22 ноября
- Всероссийская научно-практическая конференция КОМПЛЕКСНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ И
- Всероссийская олимпиада по социальной педагогике (9-12 апреля)
- Вступление в РПО!!!
- Европейский конгресс по психологии в г. Стамбул (Турция).
- Изменение сроков конференции РПО
- МЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СИМПОЗИУМ «БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ В ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА: РЕТРОСПЕКТИВА И ПЕРСПЕКТИВА ИССЛЕДОВАНИЙ
- Международная конференция для студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов-2015»
- Международная научная студенческая конференция МНСК-2015 пройдёт в Новосибирске с 11 по 17 апреля 2015 года.
- Международный форум по когнитивным нейронаукам COGNITIVE NEUROSCIENCE – 2018. 06 – 08 ноября 2018, Екатеринбург
- Оплата членских взносов РПО 2015
- Открыт сайт 5 Съезда РПО
- Очередной съезд РПО 2017
- Приглашение опубликовать статью в Journal of International Scientific Publications
- Сертификация EuroPsy
- Симпозиум «Бессознательное в духовной жизни человека: ретроспектива и перспектива исследований в психологии, философии и педагог
- Учредительная конференция Российской Нейропсихиатрической Ассоциации ( РНА)
- Членские взносы 2016
- Шестая международная конференция по когнитивной науке 2014
- международная научно-методическая конференция «ЛИЧНОСТЬ, РЕЧЬ И ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА» 27 марта 2016 года
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