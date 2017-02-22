Начало: 02/22/2017 12:03

Часовой пояс: Europe/Moscow

Вступление в РПО!!!



Уважаемые коллеги!



Приглашаем Вас стать членом Российского психологического общества!





Российское психологическое общество является единственной российской официальной профессиональной организацией, признаваемой Европейской федерации психологических ассоциаций и Международным союзом психологических наук при ЮНЕСКО, что дает право членам РПО участвовать в работе этих организаций, входить в соответствующие профессиональные секции, участвовать в международном конгрессе психологии, европейском конгрессе психологии.



По вопросам вступления обращаться с 9 до 16 по пн. в а.236 к Скиртач Ирине Анатольевне ( Limpopo-is@yandex.ru )



В Российское психологическое общество необходимо в электронном виде (по электронной почте по адресу regrpo@gmail.com ) прислать следующий пакет документов:



Анкета члена РПО, заверенная подписью руководителя регионального отделения . Заявление о вступлении в РПО (пишется от руки). Две рекомендации от членов РПО (в свободной форме) Квитанция об оплате членских взносов Ксерокопия паспорта гражданина РФ, ксерокопии сертификатов, указанных в анкете члена РПО. Фото в электронном виде, для членского билета (разрешение 300 px/дюйм, 1000px X 1000px, расширение jpg )

Все документы в отсканированном виде на каждого члена РПО высылаются отдельным архивом (в отдельной папке) на адрес regrpo@gmail.com., Limpopo-is@yandex.ru Все анкеты также высылаются в формате Word.





Оплата членства за 2017 год составляет - 2000 рублей.



Скачать пакет документов можно на официальном сайте www.psyrus.ru или сайте Ростовского регионального отделения РПО www.rpo.sfedu.ru

